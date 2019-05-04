Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал исход матча Чешских игр против Финляндии (1:3). По его словам, на результат повлияло большое количество удалений.

- Конечно, мы расстроены, но это часть подготовки к чемпионату мира, - заявил Ковальчук. - Многие парни только приехали, начали играть вместе и им понадобится время, чтобы наладить взаимодействие. Нужно просто работать лучше.

- В чем главная проблема?

- Спецбригады сделали разницу. Трижды удалились - пропустили три шайбы. Надо поработать над нашим большинством, и нельзя так много удаляться. (Алексей Шевченко)

Трансляция матча Россия - Финляндия