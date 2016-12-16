Игорь Шестеркин: "Илья Сорокин - лучший вратарь в КХЛ"

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин после победы в матче Кубка Первого канала над Чехией (5:1) отметил, что играть в "ВТБ Ледовом дворце" было душновато. По словам голкипера, его партнер по национальной сборной Илья Сорокин является лучшим вратарем в КХЛ.

– На третий матч настраиваетесь?

– Не знаю, как тренерский штаб скажет, так и сделаем.

– Но вы ведь пропустили меньше, чем ваш партнер.

– Неизвестно, кто будет играть.

– Чехи только прилетели и выглядели вялыми. Вам так не показалось?

– В первом периоде они очень плохо сыграли, а во втором здорово добавили, поэтому нам пришлось тяжело.

– Почему во втором периоде Олег Знарок брал тайм-аут?

– Потому что был проброс и накопилось много вопросов.

– На этой арене вам комфортно играть?

– Душновато чуть-чуть.

– Кого считаете лучшими вратарями в нашей лиге?

– Илью Сорокина.

– Но вы его недавно переиграли.

– Повезло. Впереди еще один матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)