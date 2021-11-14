Главный тренер сборной Чехии: «Мы уделим внимание всей российской команде»

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Карьяла против команды России.

«Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем все, чтобы победить. Мичков великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть еще мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — приводит слова Пешана ТАСС.

Матч Чехия — Россия состоится 14 ноября в 14:30 по московскому времени.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.