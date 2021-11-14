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Шугаев будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией на Кубке Карьяла

13:15
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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии.

Ворота российской команды будет защищать Дмитрий Шугаев.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Матч Чехия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, начало — в 14.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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