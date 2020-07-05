«Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем

Шведский клуб «Фрелунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца.

Клуб намерен произвести оценку своего текущего бренда, его воздействия на внешний мир и соответствия собственным ценностям, сообщает Expressen.

— Мы следили за дебатами вокруг «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс». Вот почему мы решили провести анализ. Мы расценивали наш индейские логотип как дань уважения.

В то же время мы понимаем, что есть другие мнения и аспекты, которые необходимо учитывать. Мы должны делать это, как и все остальные", — сказал президент клуба Матс Грауэрс.

«Редскинс» сейчас тоже проводят анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.