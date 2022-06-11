Экс-форвард «Динамо» Линдберг подписал контракт со швейцарским «Берном»

Бывший нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг подписал контракт со швейцарским «Берном», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 30-летним хоккеистом заключено сроком на два года, до конца сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Линдберг играл в КХЛ за «Динамо». Он провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф швед принял участие в 11 играх, забросив две шайбы и отдав семь голевых передач.