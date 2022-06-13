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Сегодня, 17:09

Голкипер «Эдмонтона» Коскинен продолжит карьеру в «Лугано»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен возвращается в Европу. Он подписал контракт со швейцарским «Лугано», сообщает сайт клуба.

Контракт 33-летнего финна рассчитан на два года.

Коскинен выступал за «Эдмонтон» с сезона-2018/19. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 45 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, отражая 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,1.

В плей-офф голкипер сыграл в одном матче — он заменил Майка Смита в начале первого матча второго раунда против «Калгари» (6:9). Финн отразил 32 из 37 бросков по своим воротам.

В сезоне-2013/14 Коскинен выступал за «Сибирь», а в период с 2014 по 2018 год он играл за СКА.

Микко Коскинен
ХК Лугано
ХК Эдмонтон Ойлерз
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