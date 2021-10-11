Экс-форвард «Автомобилиста» Торченюк подписал контракт с датским «Оденсе»

Российский нападающий Александр Торченюк продолжит карьеру в Дании. 30-летний форвард подписал контракт с «Оденсе» до конца сезона.

В минувшем сезоне Торченюк выступал за «Сибирь» и «Спартак». Ранее он четыре года выступал за «Автомобилист». Всего в КХЛ форвард провел 298 матчей и набрал 87 (28+59) очков.