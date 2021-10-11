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Экс-форвард «Автомобилиста» Торченюк подписал контракт с датским «Оденсе»

11 октября, 11:24
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Российский нападающий Александр Торченюк продолжит карьеру в Дании. 30-летний форвард подписал контракт с «Оденсе» до конца сезона.

В минувшем сезоне Торченюк выступал за «Сибирь» и «Спартак». Ранее он четыре года выступал за «Автомобилист». Всего в КХЛ форвард провел 298 матчей и набрал 87 (28+59) очков.

Дополнительная информация:

https://bulldogs.dk/nyheder/russisk-khl-spiller-skifter-til-odense-bulldogs/

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Александр Кравченко все материалы автора
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