Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал состав национальной команды на финском этапе Евротура.

— Сейчас по состоянию здоровья мы не смогли вызвать в сборную наших основных кандидатов. Сегодняшняя команда — это игроки, которые постоянно играют в КХЛ. И успешно играют. Это лидеры своих клубов, которых знает весь мир — и в Канаде, и в США. Мы едем теми, кого смогли вызвать, чтобы выигрывать у финнов, шведов, чехов.

Мы часто отправляли в Финляндию молодую команду. Мы не смотрим на возраст. Это мужики, которые играют в КХЛ на взрослом уровне. Верим, что в сборной они смогут показать свои лучшие качества.

Да, есть документ, который предполагает участие сильнейших игроков. Кто определяет лучших? У нас — главный тренер Игорь Ларионов и мы со штабом. Считаем, что в сборной собраны лучшие игроки, как и всегда. В соглашении детально не указан средний возраст. Поэтому надо исходить из объективных реалий. Мы всегда выбираем игроков по спортивному принципу. Играют только сильнейшие. (Михаил Скрыль)