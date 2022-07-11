Джефф Плэтт стал игроком финского «Ювяскюля»

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт стал игроком финского «Ювяскюля». Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Форвард, который также имеет белорусское гражданство, выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года за минское «Динамо» (2008-2014), «Локомотив» (2014-2015), ЦСКА (2015-2016, 2016-2018), «Йокерит» (2018-2019), «Автомобилист» (2019-2020) и «Салават Юлаев» (2020-2022).

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Плэтт провел 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач при показателе полезности «+1».

Всего на его счету 724 матча в лиге, в которых форвард набрал 369 (202+167) очков при общей полезности «+17».