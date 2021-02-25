49-летний Ягр набрал 3 очка в первенстве Чехии

Играющий владелец «Кладно» Яромир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпионата первого чешского дивизиона против «Слована» (9:2).

49-летний чех провел на льду 15 минут и отдал 3 голевых передачи.

Всего в 16 матчах на счету Ягра 10 (2+8) очков.

Ягр вернулся в родной «Кладно» в 2018 году. Он занимает второе место по количеству очков в НХЛ после Уэйна Гретцки. Кроме того, в его карьере был «Авангард» (2004-2005, 2008-2011).