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49-летний Ягр набрал 3 очка в первенстве Чехии

20:01

Играющий владелец «Кладно» Яромир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпионата первого чешского дивизиона против «Слована» (9:2).

49-летний чех провел на льду 15 минут и отдал 3 голевых передачи.

Всего в 16 матчах на счету Ягра 10 (2+8) очков.

Ягр вернулся в родной «Кладно» в 2018 году. Он занимает второе место по количеству очков в НХЛ после Уэйна Гретцки. Кроме того, в его карьере был «Авангард» (2004-2005, 2008-2011).

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