Бывший тренер минского "Динамо" возглавил "Серветт"

По информации Swiss Hockey News, бывший наставник минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт возглавил "Серветт". Швейцарский клуб заключил с 47-летним специалистом соглашение на три сезона.

– Он стал лучшим выбором для нашей команды, – сказал член совета директоров "Серветт" Майк Гиллис. – Он придаст команде современный стиль, игроки добавят в контроле шайбы и скорости.

Напомним, что при Вудкрофте минский клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и проиграл "Локомотиву" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.