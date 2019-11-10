Борис Майоров: «На Кубке Карьяла наша сборная выступала не в оптимальном составе. На КПК результат будет другим»

Двукратный олимпийский чемпион, Борис Майоров подвел итог выступления сборной России на Кубке Карьяла.

— В каком бы составе сборная России не принимала участие в турнире задача всегда одна — побеждать, но сейчас мы понимали, что нашей молодой команде обыграть действующих чемпионов мира финнов, а также шведов и чехов будет очень непросто. Тем не менее, побились с финнами, обыграли шведов. Да, уступили чехам 0:3, но если бы арбитры не засчитали ту спорную вторую шайбу — исход встречи мог вполне быть другим. Нужно, конечно, реализовывать преимущество в двух игроков. Состав у нас на турнире был не оптимальный, тренеры получили представление обо всех игроках и определенные выводы будут сделаны. Впереди домашний этап Евротура — Кубок Первого канала. Там сборная будет играть другим составом, и результат, уверен будет иным.

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