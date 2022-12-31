«Амбри-Пиотта» по буллитам победила «Спарту» и впервые выиграла Кубок Шпенглера

31 декабря состоялся финал традиционного хоккейного турнира Кубок Шпенглера, который проходит в Швейцарии.

В решающем матче швейцарская «Амбри-Пиотта» одолела чешскую «Спарту». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Амбри-Пиотты» — 2:1.

Команда из Швейцарии впервые в своей истории выиграла Кубок Шпенглера.

Отметим, что турнир проводился после двухлетней паузы, которая была вызвана коронавирусными ограничениями.