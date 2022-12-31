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«Амбри-Пиотта» по буллитам победила «Спарту» и впервые выиграла Кубок Шпенглера

Иван Шитик
Корреспондент
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31 декабря состоялся финал традиционного хоккейного турнира Кубок Шпенглера, который проходит в Швейцарии.

В решающем матче швейцарская «Амбри-Пиотта» одолела чешскую «Спарту». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Амбри-Пиотты» — 2:1.

Команда из Швейцарии впервые в своей истории выиграла Кубок Шпенглера.

Отметим, что турнир проводился после двухлетней паузы, которая была вызвана коронавирусными ограничениями.

ХК Амбри-Пиотта
ХК Спарта (Прага)
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