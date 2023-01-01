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Сегодня, 19:40

Три бывших игрока КХЛ подписали контракты с румынским клубом «Чиксереда»

Иван Шитик
Корреспондент
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Румынская «Чиксереда» объявила о заключении контрактов с тремя хоккеистами: защитником Романом Савченко, а также нападающими Яковом Селезневым и Ильей Крикуновым.

34-летний Савченко известен по выступлениям за «Барыс», в общей сложности защитник провел в КХЛ 14 сезонов. Последним клубом игрока был казахстанский «Номад».

33-летний Селезнев выступал за «Югру», «Витязь», «Нефтехимик», «Амур» и «Ак Барс». Нынешний сезон игрок начинал в минской «Юности».

38-летний Крикунов провел в КХЛ 13 лет, однако полностью пропустил сезон-2021/22.

Илья Крикунов
Роман Савченко
Яков Селезнев
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