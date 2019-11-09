Алексей Кудашов: «Ненужные удаления перевернули игру с Швецией»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о победе над Швецией на Кубке «Карьяла» (5:4 Б).

— Уже вторая игра, хоккеисты должны быть более уверенными, солидно играть все 60 минут, не позволять неправильные действия, не давать ломать игру, — отметил Кудашов. — Сначала был полной контроль — но ненужные удаления полностью перевернули игру. Сказал хоккеистам, что они способны доминировать на протяжении всего матча, не давать сопернику брать инициативу в свою руку. Это международный уровень — здесь любая ошибка важна. Наша команда должна понять, что она сильная, может обыгрывать всех в основное время. С вратарями ситуация нормальная, пока не готов сказать, кто будет играть завтра. Доверили буллиты тем, кто пробивает их у себя в клубе. (Алексей Шевченко)