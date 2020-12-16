48-летний Ягр вышел в первом матче за 284 дня и начал 33-й профессиональный сезон

Владелец «Кладно» Яромир Ягр вышел на лед в матче регулярного чемпионата чемпионата Чехии против «Йиглавы». Для 48-летнего хоккеиста эта игра стала первой за 284 дня.

Ягр проводит свой 33-й профессиональный сезон. В прошлом он отметился 15 голами и 14 передачами в 38 играх.

24 сезона Ягр провел в НХЛ и занимает второе место по очкам в истории лиги (2726). В сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год он выступал в России за «Авангард», а в «Кладно» вернулся в 2018-м.