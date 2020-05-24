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48-летний Ягр может сыграть в следующем сезоне за «Тршинец»

15:51
Яромир Ягр. Фото Reuters
Яромир Ягр. Фото Reuters
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Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр может провести следующий сезон в «Тршинеце». В услугах 48-летнего хоккеиста заинтересован спортивный директор клуба Ян Петерек, сообщает Hokej.cz.

В минувшем сезоне Ягр провел 38 матчей в регулярном чемпионате Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «минус 10».

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач..

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