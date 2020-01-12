47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чешской Экстралиги

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр набрал 4 (2+2) очка в матче экстралиги Чехии против «Спарты» (8:4). Для 47-летнего чешского хоккеиста эта игра стала первой за две последние недели.

В текущем сезоне Ягр провел 21 матч за «Кладно» и набрал 15 (8+7) очков.

Ягр со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Выступал за «Вашингтон», «Питтсбург», «Авангард» и другие команды. Дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Пингвинз» (1991, 1992).