Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

23 игрока «Немана» заразились коронавирусом

20:46
&quot;Неман&quot;. Фото NEXTA Live.
&quot;Неман&quot;. Фото NEXTA Live.
Теги:

В белорусском «Немане» произошла вспышка коронавируса, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Сообщается, что первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 530 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 726 человек, выздоровело — 667 624.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@nexta_live

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир