Вероника Никитина уверена, что нашей команде по силам выйти в полуфинал турнира в Испании.

Чемпионат мира

Групповой турнир. Группа I

Россия — Франция — 28:33 (12:17)

Левая полусредняя «Лады», 29-летняя мама двоих детей — мальчика и девочки, проводит первый большой турнир за сборную. Выглядит вполне уверенно, а в матче с действующими олимпийскими чемпионками из Франции и вовсе стала одной из лучших в команде Людмилы Бодниевой. После игры Никитина вполне охотно и бойко ответила на вопросы журналистов.

Надо было сыграть более дисциплинированно

— Начало матча с Францией получилось хорошим, выигрывали — 6:3. Что произошло дальше?

— Не справились в защите, не справились с линейным игроком (Полеттой Фоппа. — Прим. И.Р.). Допустили глупые ошибки в нападении, после которых нам забили голы. Были какие-то атаки, которые казались стопроцентными, — но, к сожалению, мы торопились, хотели быстро забить. И в ответ нам тоже забивали.

— Как вообще можно вскрывать французскую оборону, которая очень мало пропускает на этом ЧМ?

— Защита у них, безусловно, хорошая. Но не могу назвать ее непроходимой. Поэтому думаю, что сделаем выводы и пойдем дальше. К счастью, эта игра ничего не решала. И если так получится, что мы с ними встретимся еще раз, думаю, мы уже будем более опытными, чем были сегодня. (Улыбается.)

— То есть реально обыграть такую Францию?

— Мы только на это и настраиваемся. И нам, конечно, этого хотелось.

— Были ошибки, несвойственные на этом турнире нашей команде, — в частности, было много потерь и бросков мимо створа. Это волнение из-за того, что соперник — Франция?

— Это не волнение конкретно перед Францией. Это просто волнение, которое присутствует у любого игрока, когда он выходит на площадку. Да, были какие-то потери от нашей суеты. Есть ситуация, которую нужно решать одним способом, но ты видишь ее в голове по-другому и начинаешь заигрываться. Это тоже нам помешало. Надо было сыграть более дисциплинированно.

С Норвегией покажем все, что умеем

— С линейной француженок Фоппа не справились в финале Токио, не справились сейчас. Как ее вообще обезвредить?

— Прямо сейчас — не знаю. Думаю, что мы коллективным мнением на собрании это разберем, придем к какому-то выводу и попробуем исправиться.

— Вы обыграли Норвегию во время подготовки к чемпионату мира, причем у нее на поле. Сейчас это будет другая команда?

— Команда, конечно, не будет другой. Просто это более ответственная игра. Поэтому настрой что у них, что у нас будет совершенно иной.

— Та победа поможет психологически?

— О ней сейчас не стоит думать. Зачем вспоминать то, что было когда-то, даже совсем недавно? Историю мы пишем сейчас. Говорить о том, что раз мы их обыграли в товарищеском матче, значит, можем обыграть и сейчас... Да, можем. Поэтому будем тренироваться, готовиться, просматривать их игру. А в среду — выходить и показывать все, что умеем.