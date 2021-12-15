Интервью олимпийской чемпионки Рио Екатерины Ильиной перед четвертьфиналом ЧМ-2021 с Норвегией, который состоится сегодня в Испании.

Мы говорили с Екатериной Ильиной вечером накануне четвертьфинала с Норвегией. А кто больше нашей основной разыгрывающей заслуживает разговора о матче с этим соперником, если она — единственная в нынешней сборной, кто обыгрывал норвежек в полуфинале золотого Рио-2016? И, более того, она забивала в овертайме победный семиметровый своей тогдашней одноклубнице по «Ростов-Дону» Катрин Лунде, против которой сегодня опять выйдет на площадку, только теперь уже не в Бразилии или Японии, а в Испании.

Ильина вышла с тактического собрания, где Людмила Бодниева и ее помощники раскрывали нашим игрокам все секреты, и ответила на вопросы «СЭ», в большинстве своем посвященные соперничеству с Норвегией. А начали как раз с Рио.

Решающий пенальти в Рио

— Не грустно, что не с кем в нынешней команде вспомнить волнующие детали полуфинала в Рио против Норвегии, Екатерина?

— Нет. Воспринимаю это как прошлое. Было и прошло. Воспоминания сейчас неуместны. Мы сейчас полностью сконцентрированы на этом чемпионате и думаем только о предстоящей игре.

— И все же, поскольку воспоминания приятные, давайте оглянемся назад. Не верю, что вы не помните свой победный семиметровый в том овертайме с Норвегией в Рио.

— Конечно, это невозможно забыть. Помню всё до мелочей, в деталях. Что испытывала в момент броска, какие были эмоции после того, как его реализовала. Это один из самых, а может, и самый яркий момент в карьере.

— Вы тогда в конце основного и в дополнительное время забили три пенальти из трех своей одноклубнице Кэтрин Лунде. Потом обсуждали случившееся?

— Когда мы на награждении стояли на пьедестале, сборная Норвегии проходила мимо. Кэтрин меня обняла и сказала: «Слушай, почему ты не могла промахнуться? Бросить чуть повыше или в сторону?» Конечно, в шутку, очень по-теплому.

— После того как Лунде ушла из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс», продолжили общение?

— Когда пересекаемся в Лиге чемпионов — с удовольствием общаемся. Но в соцсетях не переписываемся.

— Она по-прежнему в воротах норвежек, хоть ей уже 41 год. Неужели не потеряла в скорости движений и мастерстве?

— Считаю ее очень стабильным и сильным вратарем. С каждым годом, наоборот, она набирает всё больше опыта, и ей это только помогает.

Екатерина Ильина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С Трефиловым из Испании контакта не поддерживаем, а Макеева присылает голосовые сообщения

— Считается, что для женского гандбола Россия — Норвегия — это все равно что Россия — Канада для мужского хоккея. Это правда?

— Думаю, да. По накалу страстей более яркого противостояния не найти. Тем более что мы всегда встречаемся не на групповых турнирах, а в решающих стадиях. Это всегда — битва не на жизнь, а на смерть. Завтра — в четвертьфинале, на двух последних Олимпиадах в Рио и Токио — в полуфиналах. В Бразилии у нас после игры были слезы радости, в Японии — ощущение волевой, выстраданной победы.

— Можете объяснить, почему в первом случае у вас хватило времени и сил восстановиться перед финалом и обыграть в нем Францию, а во втором — нет?

— В Рио у нас все игроки получали достаточно много игрового времени. У нас был взаимозаменяемый состав. В Токио же у нас один состав играл практически весь турнир. Полагаю, что из-за этого девчонкам не хватило сил, чтобы в финале сыграть на сто процентов своих возможностей.

— Сейчас силы распределяются по матчам равномерно.

— Вы правы. У нас тут нет разделения на первый и второй составы, играем практически одинаковое время.

— Не переписываетесь и не созваниваетесь ли из Испании с Евгением Трефиловым, которого на этом чемпионате нет?

— Нет, отсюда не поддерживаем с ним никакого контакта. Хотя, как все знают, к Евгению Васильевичу отношусь очень хорошо.

— А с кем-то из прежней сборной России отсюда общаетесь?

— С Ксюшей Макеевой. Она присылает мне голосовые сообщения со словами поддержки: «Болею, переживаю, нервничаю! Давайте только вперед!»

Екатерина Ильина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Бодниевой есть спокойствие и уверенность, которые передаются команде

— У нас по сравнению с Токио совсем новая команда. Уверены, что коллектив уже сложился?

— Да. Мы стараемся как можно больше разговаривать друг с другом. Если что-то не получается в игре, все время это обсуждаем, по максимуму говорим о гандболе. И наша команда — стопроцентно единое целое.

— Что придает ей новый главный тренер Людмила Бодниева?

— У Людмилы Валериевны есть спокойствие и уверенность, которые передаются команде. Тем самым у нас возникает правильный настрой, чтобы мы не сомневались, выходили и бились.

— Поражение от Франции, в котором у нас не было шансов, не подрубит психологию команды?

— Очень надеюсь и верю, что нет. Мы все обсудили, у нас сегодня был разбор этой игры. Постараемся забыть это обидное поражение и двигаться дальше.

— Выигрыш у Норвегии в гостях в последнем контрольном матче перед стартом ЧМ-2021 придал уверенности новой российской сборной?

— Безусловно, та игра пошла на пользу. Девчонки воодушевились, почувствовали уверенность, были рады и счастливы. Это определенно дало толчок, чтобы девочки не сомневались, что они могут выигрывать матчи против таких соперников.

— А сами не почерпнете какие-нибудь поводы для злости из заявлений соперниц для норвежской прессы?

— Нет, за этим мы не следили.

— Что нужно сделать, чтобы остановить грозного норвежского бомбардира Стине Офтендаль?

— Играть с ней агрессивно в защите, не пускать в обыгрыш в удобную сторону, не дать разыграться с первых минут. Но играть агрессивно, четко и дисциплинированно нужно не только против Офтендаль, а против каждого игрока сборной Норвегии. У них есть и Нура Мерк, и другие, против которых необходимы отдельные тактические планы. У норвежек вся команда очень сильная, и игрока на каждой позиции нужно разбирать и ясно понимать, как против него играть. И мы готовимся очень хорошо, разбираем всех и каждого.

— На ЧМ-2017 Норвегия очень круто отомстила нам за Рио, разгромив в четвертьфинале аж в 17 мячей. Не опасаетесь аналогичной суровой мести и сейчас после Токио, тем более что стадия та же?

— Они точно выйдут злые. Мы это прекрасно понимаем. И готовы отдать все силы, чтобы все сложилось с положительным для нас результатом.