Интервью главного тренера перед четвертьфиналом с Норвегией

Чемпионат мира

Групповой турнир. Группа I

Россия — Франция — 28:33 (12:17)

Главный тренер сборной России после поражения в пять мячей от действующих олимпийских чемпионок француженок не выглядела подавленной или растерянной. Спокойствие и трезвость оценок не покидает Людмилу Бодниеву, кажется, вообще никогда. И всё же не хотелось бы, чтобы ее констатация о том, что таков сегодня наш максимум, оказалась правдой.

C тавили задачу выиграть

— С учетом отсутствия турнирной мотивации в матче с Францией, вам понравилось, как сборная России настроилась на эту игру? — вопрос Бодниевой.

— Да. Вопросов к настрою нет. Не могу сказать, что команда не билась — наоборот, билась до последнего. В рамках своих возможностей и физических сил. Просто сегодня француженки однозначно сыграли лучше. Сказать, что они чем-то нас удивили, не могу; просто мы не справились с поставленными внутри команды задачами. Самое главное — мы проигрываем в весе и мощи. Это наглядно показала сегодня Франция, которая не дала нашим игрокам продохнуть в силу того, что мы не могли физически с ней соперничать.

— Что с этим делать?

— Мы и сейчас должны были сыграть чуть-чуть быстрее, лучше без мяча. Что в принципе и пытались сделать. Сегодня просто не получалось. Опять-таки — мясо нарастет, и все будет нормально.

— Начался матч для нас очень хорошо, вели — 6:3. В какой момент наступил перелом?

— Мы все прекрасно понимаем, что каждая команда может играть с каждой 10-15 минут на равных. Мы сегодня не справились с линейным (Фоппой, — Прим. И.Р.), хотя очень большое внимание уделяли работе с ней; над тем, чтобы обходить линию, смахнуть эти передачи. Отлично знаем, что эта игрок экстра-класса. Мы непозволительно много дали ей получать мяч в линии.

— Говорят, что нет отрицательного опыта, есть просто опыт. Это первый матч на ЧМ-2021, где сборная России проиграла. В чем может быть опыт и урок поражения от такого могучего соперника, как нынешняя Франция?

— Сегодня мы ставили задачу выиграть. Но, играя с соперником уровня Франции, на сегодняшний день мы для победы должны прыгнуть выше головы. Это должна быть монолитная, качественная, без каких-либо перепадов и черных минут на площадке игра, и тогда мы можем соперничать с любой командой. Повторяла и буду повторять это.

Попробовали ротировать состав

— Мы проиграли Франции те же пять мячей, что и в финале Токио. Значит ли это, что эта наша команда равна той, с Вяхиревой и Ко?

— Может, это немножечко нас успокаивает (улыбается).

— Вам понравилось, как команда провела последние минуты, когда было уже понятно, что француженки выиграют, и отрыв будет не в один и не в два мяча? Проигрывали семь мячей — не бросили играть и уступили пять, и забивали те, кто раньше этим не отличался, в частности, Щербак и Никитина.

— И Оля Щербак, и Вероника Никитина действительно обладают ярко выраженными бойцовскими качествами, никто в них не сомневается. Сегодня, когда не пошла игра у наших задних игроков, мы попробовали ротировать состав, чтобы дать игрокам ближе к зоне сыграть так, как сыграли Вероника и Ольга, и попытаться на финте пройти ближе к воротам. Они сделали то, что умеют делать. Я действительно благодарна команде за то, что она не опустила руки. Бились как могли. Расстраивает то, что на сегодня это наш максимум.

— Когда первый тайм матча Голландия — Норвегия закончился вничью, рассчитывали на то, что у голландок хватит сил и мастерства, чтобы выстоять, и у нас был более простой соперник в четвертьфинале?

— Вообще не задумывались об этом. Знали счет в перерыве, но не следили за той игрой и в течение второго тайма не обращались к ее результату.

Белый флаг мы не выкидываем

— Но Норвегия — объективно более сложный соперник, чем Голландия?

— Конечно. Сложилось как сложилось. Мы соперника не выбираем. Если хотели получить соперника легче, должны были сами решать сегодня свои задачи и выигрывать. Не сделали это — значит, будем играть с норвежками.

— Вы их обыграли на турнире в Норвегии прямо перед началом ЧМ. Поможет ли это психологически?

— Эта победа была важна для команды, чтобы девочки поверили, что могут играть с любым соперником. Могу с уверенностью сказать, что эти дух и вера в себя в раздевалке присутствуют. Просто надо попасть в масть. А в контексте предстоящего четвертьфинала тот результат ничего не значит, потому что был достигнут на товарищеском турнире. Сейчас, когда карты раскрыты, и всё, что умеем, мы уже показали, ясно: следующая игра будет складываться намного сложнее (чем встреча на турнире в Норвегии, — Прим. «СЭ»). Но белый флаг мы не выкидываем. Четвертьфинал есть четвертьфинал.

— Тем более что норвежки сейчас оставили много сил, до последних секунд сражаясь с голландками всей основой. До того у них был такой же сложный матч со Швецией, и к тому же им предстоит переезд, тогда как мы остаемся в Барселоне.

— У нас тоже были не проходные игры. Но будем считать, что это — наш плюс.