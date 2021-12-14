На реванш за финал Токио у России не было ни шанса. В четвертьфинале ЧМ-2021 сыграем с Норвегией

Наша женская сборной уступила француженкам в последнем матче основного раунда чемпионата мира.

Групповой турнир. Группа I

Россия — Франция — 28:33 (12:17)

Предпоследний день чемпионата мира в группе 1 превратил матч сборной России (если быть совсем точным, Федерации гандбола России) против олимпийских чемпионок из Франции в почти лишенный турнирного значения. Как вы помните, наша команда легко обыграла Черногорию, после чего все события сложились в нашу пользу — Франция победила Сербию, а Польша — Словению. Оба этих результата досрочно вывели команду Людмилы Бодниевой в четвертьфинал.

Реванш без турнирного давления

Матч Россия — Франция, который Екатерина Ильина в интервью назвала «шансом на реванш за финал Токио без всякого турнирного давления», наряду со встречей Голландии с Норвегией в другой группе, проводившейся одновременно, должен был определить — с какого места и против кого. Так вышло, что жеребьевка (злые языки утверждают, что с подачи хозяев-испанцев) отправила все сильнейшие сборные в нашу половину сетки — тут вам и Франция, и Норвегия, и мы, и действующий чемпион мира Голландия, и полуфиналисты Олимпиады в Токио шведки.

Франция по сравнению с Токио сохранила всех ключевых игроков своего чемпионского состава. У них в заявке — всего три не ключевых изменения. Они не коснулись лидеров — игроков «Ростов-Дона» Граас Заади и Беатрис Эдвиж, а также линейной Полетты Фоппы, с которой в первую очередь мы и не справились в олимпийском финале Токио. Против нее вышла пропустившая из-за микротравмы матч с Черногорией Илларионова, чей голеностоп пришел в норму. А одна из героинь встречи с черногорками Сабирова теперь заняла позицию разыгрывающей.

Но главное — у француженок нет изменений во главе тренерского штаба. Оливье Крюмбольц — такой же творец всех успехов «Трехцветных» в гандболе, каким еще недавно был у нас Евгений Трефилов. Кстати, у двух легенд — прекрасные отношения, они, говорят, по сей день поддерживают отношения по видеосвязи. Крюмбольц угощал Трефилова вином собственного изготовления — он, помимо тренерства, еще и винодел.

Контраргументов не нашлось

Однако сейчас и Евгения Васильевича на чемпионате мира ни в каком качестве нет, и Крюмбольцу было не до вина. Тем более что россиянки очень прилично начали матч, в первой десятиминутке завершая точными бросками почти каждую атаку. 6:3 в пользу нашей неопытной команды на 8-й минуте — это было не совсем то, чего ожидали соперницы. Тем более что француженки на олимпийской арене в Граннолерсе (здесь игрались матчи Игр-92 в Барселоне) фактически выступали дома: до границы с Францией отсюда — считанные десятки километров. Впрочем, и наши болельщики с флагом, причем, как вы понимаете, не ФГР, а России, на игре обнаружились.

Здорово в эти минуты играла наша вратарь Анастасия Лагина, отражавшая один бросок за другим, причем с любой дистанции. Как она вытащила бросок в упор Заади — чистый восторг! И в контратаке забила Илларионова, сделавшая счет — 5:2.

Однако на 6:3 наш порыв закончился. Если бы после очередного суперсэйва Лагиной при 6:6 Михайличенко попала, может, кураж и продлился бы — но увы. В начале 15-й минуты Франция впервые вышла вперед, и Бодниева взяла первый тайм-аут. Не помогло — к 16-й минуте, то есть за восемь минут, 6:3 превратились в 6:10. Защита француженок освоилась, научившись справляться с быстрыми атаками россиянок, а у «Трехцветных» заблистала та, кто и должна была, — Фоппа.

До двух мячей мы в паре случаев до конца первого тайма сократить отставание еще смогли, но мощная французская линейная продолжила свою токийскую феерию, двумя мячами в концовке тайма доведя преимущество своей команды до пяти мячей — 12:17, и на последней секунде не повезло Манагаровой, перебросившей вратаря, но попавшей в штангу. Было не вполне понятно, какие контраргументы мы сможем предъявить.

Безуспешная погоня

Чтобы избежать норвежек в четвертьфинале, оставалось рассчитывать, что те не смогут обыграть Голландию. Причем в той группе возможны были три варианта. Победа Норвегии — и она выходит из группы с первого места, Швеция — со второго, а Нидерланды остаются в пролете. Ничья — и торжествуют соответственно Голландия и Швеция. Так же, как и в случае выигрыша голландок. То есть Норвегии нужна была только победа. К перерыву там была ничья — 17:17.

Наш второй тайм едва не начался с гола вратаря Каплиной через все поле в пустые ворота (француженки играли в меньшинстве), но Полина, вышедшая на замену вместо Лагиной, чуть-чуть промахнулась. Прямые вратарские обязанности она, как и Лагина, выполняла хорошо, что, однако, нашей команде не особо помогало — Франция спокойно удерживала и даже потихоньку увеличивала преимущество. В то время как россиянки стали проигрывать уже в шесть мячей и сбились на неподготовленные броски, Норвегия в параллельном матче вышла вперед на два, три, четыре...

К середине второго тайма, когда Франция выигрывала уже девять, а у нас, как выражаются в футболе, все мячи долетали до французских ворот сдутыми, картина стала почти ясна: в четвертьфинале нас ждет матч с Норвегией. Мы так и не подобрались на дистанцию меньше шести мячей.

И вдруг в параллельном матче Нидерланды сократили разрыв до одного! Следить за тем, что происходит в параллельном матче, стало куда интереснее, чем в нашем, где из россиянок в положительном плане можно было выделить — причем уже в третьем матче на этом турнире — только Манагарову.

Новая битва с Норвегией

Норвегия все же выиграла. На всех последних турнирах с этой гандбольной сверхдержавой, включая две последние Олимпиады, Россия побеждала. Но то был совсем другой состав — с Вяхиревой, Дмитриевой, Макеевой, которые еще, скорее всего, вернутся в сборную; с Кузнецовой, Сень, Бобровниковой, которых в ней уже не будет.

Сборная Бодниевой только набирается опыта, и, если ей удастся обыграть норвежек и выполнить поставленную президентом ФГР Сергеем Шишкаревым задачу выйти в полуфинал, это скорее станет приятным сюрпризом. Надеяться остается в первую очередь на то, что норвежки выдохнутся в сложнейшей встрече с Голландией, где для них до последнего момента решалось всё. Наша же новая команда — лишь в начале олимпийского цикла, и выход в четвертьфинал — ее объективный уровень на сегодня. Тем более в смертельной половине сетки