Штатная разыгрывающая вышла на позиции линейного и в первом тайме обеспечила разгром Черногории на ЧМ-2021.

Чемпионат мира. Женщины

Основной раунд

Черногория — Россия — 24:31 (10:18)

«Вы такие молодцы все! Впервые такое на моей памяти!» Честно говоря, мне никогда не доводилось слышать такое от действующего спортсмена во время крупного международного турнира. Но вчера на чемпионате мира в Испании после победы над Черногорией группа российских журналистов, освещающих ЧМ-2021, услышала это от Карины Сабировой. Вот что значит неизбалованность вниманием!

Но как проигнорировать человека, который впервые вышел в стартовом составе сборной России, причём на чужой позиции — линейного, а не разыгрывающего, — и забил пять мячей за первые полтайма? От неё буквально исходило сияние эмоциями.

«Сабирова — лучшая!» — воскликнула, проходя мимо нее во время интервью, Антонина Скоробогатченко. На всякий случай, игрок, реально признанный таковым в этом матче. Вот такие отношения между девушками в этой сборной!

Просто все девочки были заряжены на победу

— Вы сегодня перед самой игрой заменили на позиции линейной Анастасию Илларионову. Как это получилось? — вопрос Сабировой.

— Да, к сожалению, Настя получила травму — думаю, небольшую, несерьёзную. Уверена, к следующим играм она будет готова. Это была вынужденная мера, но для меня это не было спонтанным решением. Я должна была выходить в старте на позиции разыгрывающего, но случилось так, как случилось. Я уже перестроилась и понимала, что просто должна принести максимальную пользу команде.

— Насколько комфортно вообще вам играть линейным?

— Со своей стороны скажу, что будучи игроком задней линии, когда меня ставят на позицию линейного, все равно мыслю как игрок задней линии.

— Чем объясните то, что в начале игры у нашей сборной залетало буквально всё?

— Ничего необычного. Просто все девочки были заряжены и с первых секунд вышли с огненными глазами и максимальным настроем. Поэтому всё получалось.

— И лично у вас всё полетело.

— (Смеётся.) Спасибо девочкам, которые давали мне голевые передачи, а я их старалась всегда реализовывать.

Нам ни в коем случае нельзя расслабляться

— В начале игры бросили и семиметровый. Знали, что будете бросать первой?

— Если честно, нет. По-моему, Лена Михайличенко заработала пенальти. Все ушли, я стою с мячом. Понимаю, что Людмила Валерьевна смотрит на меня. Ну, я и пошла.

— Ничья в матче со Словенией вас как-то разозлила?

— Конечно. Мы сделали определенные выводы после этой игры, поняли, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо всегда с максимальным настроем выходить на каждый матч. Вне зависимости от того, Словения это, Камерун или Франция.

— Кстати, о Франции, нашем следующем сопернике. Как будете к ней готовиться?

— Об этом мы подумаем завтра.

— То, что уже к середине первого тайма обеспечили большое преимущество в матче с черногорками и началась большая ротация состава, поможет против Франции? Силы-то между нашими девушками были распределены равномерно.

— Давайте вы лучше зададите этот вопрос тренерскому штабу.

— Игра с француженками, действующими олимпийскими чемпионками, для вас очень принципиальна? Это в какой-то степени матч-реванш для нашей сборной за финал Токио?

— Думаю, игра получится интересной. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы она сложилась в нашу пользу. Мне кажется, от нас нужны только максимальный настрой и дисциплина. А остальным уже будет заниматься тренерский штаб.

Балканцы всегда отличались грубой игрой

— Как освоились в Барселоне после отъезда из Валенсии? Где комфортнее?

— Хорошие условия, комфортная погода. В принципе, нам неважно, где играть. Гостиница хорошая, питание тоже. (Смеётся.) Конечно, есть нюансы, но, как сказал Лев Воронин (гендиректор ФГР. — Прим. И. Р.), чем хуже условия — тем лучше результат.

— А можете рассказать про нюансы?

— Нет.

— Как сказывается на вашей игре отсутствие болельщиков?

— Когда мы выходим на площадку — теряем чувство, сколько на трибуне болельщиков. А кому-то из них надо болеть и против нас. Ты делаешь своё дело здесь и сейчас.

— Словенки играли очень грубо. Предвидели такую же проблему с Черногорией, и как собирались не решать?

— В принципе, балканские страны всегда отличались грубостью и настроем. Мы были готовы к тому, что Черногория будет биться.