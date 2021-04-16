Женская сборная России обыграла Турцию в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2021 по гандболу
18:52
Женская сборная России обыграла Турцию в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2021 со счетом 35:23.
Встреча прошла в Аксарае (Турция). Самым результативным игроком стала Дарья Дмитриева, на счету которой 6 голов.
Ответный матч состоится 20 апреля в Москве, начало — в 19.30 (мск).
Женский чемпионат мира по гандболу пройдет с 1 по 19 декабря 2021 года в Испании.
Гандбол
Чемпионат мира. Европейская квалификация. Женщины
Квалификация
Турция — Россия — 23:35 (12:19)
36
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю