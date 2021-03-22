Женская сборная России сыграет с командой Турции в квалификации ЧМ-2021
В понедельник, 22 марта, в студии Европейской федерации гандбола (ЕГФ) прошла жеребьевка квалификации женского чемпионата мира 2021 года, сообщает сайт Федерации гандбола России.
В отборочных матчах примут участие 20 сборных, которые перед жеребьевкой были поделены на две корзины. Россия была разведена со сборной Украины и определена в первую десятку с командами, не попавшими на турнир напрямую после чемпионата Европы-2020. Во второй корзине — команды, прошедшие предпоследний отборочный этап.
Страна-организатор Испания и действующие чемпионы Нидерланды, а также четыре лучшие команды Евро-2020 — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания напрямую обеспечили себе путевки на чемпионат мира — 2021.
Чемпионат мира
Квалификация
Россия — Турция
Чехия — Швейцария
Словения — Исландия
Словакия — Сербия
Украина — Швеция
Австрия — Польша
Венгрия — Италия
Румыния — Северная Македония
Португалия — Германия
Черногория — Белоруссия
16/17 апреля сборная России сыграет на выезде, 20/21 апреля — в Москве. Точные даты и время будут определены позднее.
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Испании с 1 по 19 декабря.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26385/rossiya-sygraet-s-turciej-za-putevku-na-chm-2021
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