Россия сыграет на чемпионате мира с Сербией, Камеруном и Польшей

В четверг, 12 августа, состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Камеруна и Польши.

?? ?Grupos definidos del Campeonato del Mundo Balonmano Femenino 2021! ?



?? Women's WCh 2021 draw complete! ?



? 2-19 Diciembre / 2nd-19th December#SheLovesHandball pic.twitter.com/Nmy79jsdpL — Women's Handball WCh Spain 2021 (@SheLOVsHandball) August 12, 2021

Впервые на групповой стадии сыграют 32 команды. Ранее выступало 24. Первые три команды каждой группы выходят в основной турнир (четыре группы по шесть команд).

Напомним, российские гандболистки из-за санкций ВАДА выступят на чемпионате мира без национального флага и государственного гимна. Турнир пройдет в Испании с 2 по 19 декабря.