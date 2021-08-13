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Россия сыграет на чемпионате мира с Сербией, Камеруном и Польшей

02:07
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В четверг, 12 августа, состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Камеруна и Польши.

Впервые на групповой стадии сыграют 32 команды. Ранее выступало 24. Первые три команды каждой группы выходят в основной турнир (четыре группы по шесть команд).

Напомним, российские гандболистки из-за санкций ВАДА выступят на чемпионате мира без национального флага и государственного гимна. Турнир пройдет в Испании с 2 по 19 декабря.

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Евгений Козинов все материалы автора

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