Россия сыграет на чемпионате мира с Сербией, Камеруном и Польшей
02:07
В четверг, 12 августа, состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Камеруна и Польши.
Впервые на групповой стадии сыграют 32 команды. Ранее выступало 24. Первые три команды каждой группы выходят в основной турнир (четыре группы по шесть команд).
Напомним, российские гандболистки из-за санкций ВАДА выступят на чемпионате мира без национального флага и государственного гимна. Турнир пройдет в Испании с 2 по 19 декабря.
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