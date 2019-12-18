Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с первым заместителем главного редактора «СЭ» Дмитрием Симоновым рассказал, как наша женская сборная реагировала на новости о санкциях ВАДА против российского спорта, бум которых пришелся на чемпионат мира в Японии.

Наш ответ ВАДА! Женская сборная по гандболу отпраздновала бронзу чемпионата мира с флагами России

— Когда начались новости про ВАДА, я пришел к команде и сказал: ваше дело — это спорт. Политикой буду заниматься я, — подчеркнул Шишкарев. — Мы и в прошлый раз многие вопросы решили, решим и сейчас, никто вас в обиду не даст. Если в спорте вы докажете свою состоятельность, значит будете играть на Олимпиаде. А в какой форме — мы решим потом. И еще у меня возникла такая идея: перед матчем за третье место мы закупили 25 российских флагов и объяснили игрокам, что это важно для всей страны. Что, обернувшись в триколоры после победы, спортсменки заранее продемонстрируют: российский флаг всегда останется с ними. Так и вышло.