Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Наш ответ ВАДА! Женская сборная по гандболу отпраздновала бронзу чемпионата мира с флагами России

13:10
Сборная России празднует победу. Фото Дмитрий Симонов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сборная России празднует победу. Фото Дмитрий Симонов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России празднует победу. Фото Дмитрий Симонов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Женская сборная России отпраздновала завоевание бронзовой медали на чемпионате мира по гандболу с флагами своей страны. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Норвегии (33:28).

Российская команда впервые стала обладателем бронзовой медали. До этого россиянки четырежды становились чемпионками мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир