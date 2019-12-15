Наш ответ ВАДА! Женская сборная по гандболу отпраздновала бронзу чемпионата мира с флагами России

Женская сборная России отпраздновала завоевание бронзовой медали на чемпионате мира по гандболу с флагами своей страны. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Норвегии (33:28).

Российская команда впервые стала обладателем бронзовой медали. До этого россиянки четырежды становились чемпионками мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.