Камерунские гандболистки сбежали с чемпионата мира, чтобы остаться в Испании

На чемпионате мира по гандболу среди женщин в Испании пропали гандболистки из Камеруна, сообщает ТАСС.

Указано, что четыре игрока сборной Камеруна скрылись в неизвестном направлении. Их разыскивает полиция.

«Оргкомитет чемпионата мира и сборная Камеруна обратились в полицию в связи с исчезновением гандболисток. Пока их найти не удалось, но, судя по тому, что в гостиничных номерах не осталось их вещей, можно предположить, что причиной их исчезновения стало желание не возвращаться в Камерун и остаться в Испании», — сообщили в оргкомитете.

Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан покинули расположение сборной после предварительного этапа. Команда не смола выйти из группы и продолжает выступления в утешительном турнире.

Чемпионат мира проходит в Испании с 1 по 19 декабря.