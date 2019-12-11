Россия победила Испанию и вышла в полуфинал женского ЧМ с первого места
10:23
Женская сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира. Россиянки победили Испанию со счетом 36:26.
Сборная России не потерпела ни одного поражения на групповом этапе и заняла первое место во второй группе. Команда вышла в полуфинал.
Полуфинальный матч с участием России состоится 13 декабря.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Второй групповой турнир. Группа II
Испания — Россия — 26:36
Второй групповой турнир. Группа I
Голландия — Корея — 40:33
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