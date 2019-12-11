Россия победила Испанию и вышла в полуфинал женского ЧМ с первого места

Женская сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира. Россиянки победили Испанию со счетом 36:26.

Сборная России не потерпела ни одного поражения на групповом этапе и заняла первое место во второй группе. Команда вышла в полуфинал.

Полуфинальный матч с участием России состоится 13 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Второй групповой турнир. Группа II

Испания — Россия — 26:36

Второй групповой турнир. Группа I

Голландия — Корея — 40:33