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Женская сборная России проиграла Франции на ЧМ по гандболу

13 декабря, 23:56
13 декабря. Россия — Франция. Фото Instagram
13 декабря. Россия — Франция. Фото Instagram
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Женская сборная России проиграла Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу. Россиянки уступили со счетом 28:33.

Таким образом, сборная России не смогла взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр в Токио (25:30).

Тем не менее, эта неудача не помешала россиянкам выйти в четвертьфинал. Матч 1/4 финала против команды Норвегии сборная России проведет 15 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Россия — Франция — 28:33 (12:17)

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Иван Шитик все материалы автора
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