Женская сборная России проиграла Франции на ЧМ по гандболу
13 декабря, 23:56
Женская сборная России проиграла Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу. Россиянки уступили со счетом 28:33.
Таким образом, сборная России не смогла взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр в Токио (25:30).
Тем не менее, эта неудача не помешала россиянкам выйти в четвертьфинал. Матч 1/4 финала против команды Норвегии сборная России проведет 15 декабря.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Групповой турнир. Группа I
Россия — Франция — 28:33 (12:17)
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