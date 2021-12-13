Женская сборная России проиграла Франции на ЧМ по гандболу

Женская сборная России проиграла Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу. Россиянки уступили со счетом 28:33.

Таким образом, сборная России не смогла взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр в Токио (25:30).

Тем не менее, эта неудача не помешала россиянкам выйти в четвертьфинал. Матч 1/4 финала против команды Норвегии сборная России проведет 15 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Россия — Франция — 28:33 (12:17)