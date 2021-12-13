Сборная России по гандболу уступила Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди женщин.

Россиянки не смогли обойти француженок и остались на втором месте в группе. Тем не менее, российская команда гарантировала себе попадание в 1/4, где сыграет против Норвегии.

1/4 финала

14 декабря

Дания — Бразилия

Испания — Германия

15 декабря

Норвегия — Россия

Швеция — Франция