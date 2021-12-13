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Норвегия — России и другие пары 1/4 финала чемпионата мира по гандболу

13 декабря, 23:57
Сборная России по гандболу. Фото Instagram
Сборная России по гандболу. Фото Instagram
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Сборная России по гандболу уступила Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди женщин.

Россиянки не смогли обойти француженок и остались на втором месте в группе. Тем не менее, российская команда гарантировала себе попадание в 1/4, где сыграет против Норвегии.

1/4 финала

14 декабря

Дания — Бразилия

Испания — Германия

15 декабря

Норвегия — Россия

Швеция — Франция

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Иван Шитик все материалы автора
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