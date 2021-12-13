Норвегия — России и другие пары 1/4 финала чемпионата мира по гандболу
13 декабря, 23:57
Сборная России по гандболу уступила Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди женщин.
Россиянки не смогли обойти француженок и остались на втором месте в группе. Тем не менее, российская команда гарантировала себе попадание в 1/4, где сыграет против Норвегии.
1/4 финала
14 декабря
Дания — Бразилия
Испания — Германия
15 декабря
Норвегия — Россия
Швеция — Франция
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