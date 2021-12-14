Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча с Францией на ЧМ-2021
00:55
Завершился групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин.
Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив в заключительном матче Франции (28:33), которая заняла первую строчку. Отметим, в плей-офф выходят первые две команды группы.
В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1.
|Франция
|5
|5
|0
|0
|+34
|10
|2.
|Россия
|5
|3
|1
|1
|+14
|7
|3.
|Сербия
|5
|3
|0
|2
|-1
|6
|4.
|Польша
|5
|2
|0
|3
|-11
|4
|5.
|Словения
|5
|1
|1
|3
|-8
|3
|6.
|Черногория
|5
|0
|0
|5
|-28
|0
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