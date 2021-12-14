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Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча с Францией на ЧМ-2021

00:55

Завершился групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив в заключительном матче Франции (28:33), которая заняла первую строчку. Отметим, в плей-офф выходят первые две команды группы.

В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.

Команда И В Н П РМ О
1. Франция 5 5 0 0 +34 10
2. Россия 5 3 1 1 +14 7
3. Сербия 5 3 0 2 -1 6
4. Польша 5 2 0 3 -11 4
5. Словения 5 1 1 3 -8 3
6. Черногория 5 0 0 5 -28 0

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Сергей Разин все материалы автора
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