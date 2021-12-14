Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча с Францией на ЧМ-2021

Завершился групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив в заключительном матче Франции (28:33), которая заняла первую строчку. Отметим, в плей-офф выходят первые две команды группы.

В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.