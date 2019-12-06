Германия и Корея сыграли вничью на женском ЧМ
14:32
Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная Германия сыграла вничью с командой Кореи. Встреча закончилась со счетом 27:27.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Ангола — Куба — 40:30 (20:16)
Первый групповой турнир. Группа B
Германия — Корея — 27:27 (15:14)
Первый групповой турнир. Группа C
Румыния — Венгрия — 28:27 (10:16)
Первый групповой турнир. Группа D
Аргентина — ДР Конго — 25:16 (9:13)
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