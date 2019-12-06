Германия и Корея сыграли вничью на женском ЧМ

Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная Германия сыграла вничью с командой Кореи. Встреча закончилась со счетом 27:27.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Ангола — Куба — 40:30 (20:16)

Первый групповой турнир. Группа B

Германия — Корея — 27:27 (15:14)

Первый групповой турнир. Группа C

Румыния — Венгрия — 28:27 (10:16)

Первый групповой турнир. Группа D

Аргентина — ДР Конго — 25:16 (9:13)