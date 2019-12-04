Дания обыграла Бразилию на женском чемпионате мира по гандболу

В матче первого группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная Дании обыграла команду Бразилии — 24:18.

После четырех матчей Дания занимает четвертое место в группе В, имея в активе пять очков. У Бразилии одно очко и пятое место. В следующую стадию выходят три команды из каждой группы.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Дания — Бразилия — 24:18 (11:9)