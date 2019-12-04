Дания обыграла Бразилию на женском чемпионате мира по гандболу
16:09
В матче первого группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная Дании обыграла команду Бразилии — 24:18.
После четырех матчей Дания занимает четвертое место в группе В, имея в активе пять очков. У Бразилии одно очко и пятое место. В следующую стадию выходят три команды из каждой группы.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
Дания — Бразилия — 24:18 (11:9)
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