Черногория одолела Венгрию на женском чемпионате мира
10:41
В рамках предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд сборная Венгрии с минимальным счетом уступила Черногории — 24:25.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Голландия — Куба — 51:23 (22:11)
Первый групповой турнир. Группа B
Корея — Бразилия — 33:27 (16:14)
Первый групповой турнир. Группа C
Венгрия — Черногория — 24:25 (12:13)
Испания — Сенегал — 29:20 (14:13)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...