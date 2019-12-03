Черногория одолела Венгрию на женском чемпионате мира

В рамках предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд сборная Венгрии с минимальным счетом уступила Черногории — 24:25.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Голландия — Куба — 51:23 (22:11)

Первый групповой турнир. Группа B

Корея — Бразилия — 33:27 (16:14)

Первый групповой турнир. Группа C

Венгрия — Черногория — 24:25 (12:13)

Испания — Сенегал — 29:20 (14:13)