Чемпионат мира. Сербия обыграла Анголу, Германия — Бразилию
10:49
Завершились несколько матчей первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.
Чемпионат мира проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сегодня матчем с командой Китая на турнире стартует сборная России. Начало в 12.00 по московскому времени.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Сербия — Ангола — 32:25 (16:12)
Группа B
Германия — Бразилия — 30:24 (14:11)
Группа C
Черногория — Сенегал — 29:25 (14:15)
Группа D
Япония — Аргентина — 24:20 (14:10)
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