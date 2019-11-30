Завершились несколько матчей первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Чемпионат мира проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сегодня матчем с командой Китая на турнире стартует сборная России. Начало в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Сербия — Ангола — 32:25 (16:12)

Группа B

Германия — Бразилия — 30:24 (14:11)

Группа C

Черногория — Сенегал — 29:25 (14:15)

Группа D

Япония — Аргентина — 24:20 (14:10)