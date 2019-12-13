Анна Вяхирева: «Это худшая игра нашей команды»

Одна из лидеров сборной России Анна Вяхирева назвала недостаточно хорошую игру в защите причиной поражения от Голландии в полуфинала чемпионата мира (32:33). Она подчеркнула, что вся команда старалась ради победы.

— Поздравляю сборную Голландии с выходом в финал и желаю удачи в нем, — начала гандболистка. — Это худшая игра нашей команды. Больше сказать нечего. В чем причина такой плохой игры? Мы недостаточно хорошо выполняли свою работу прежде всего в защите.

— С трибуны в последние 15 минут все выглядело так, что Вяхирева в одиночку сражается с Голландией. Всю ответственность переложили на вас. Почему так?

— Не согласна. У нас есть команда. Нет такого, что кто-то играет один за всех. Может быть, я действительно забросила больше мячей, но абсолютно все в команде очень старались. (Дмитрий Симонов)