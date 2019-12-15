Главный женской сборной России по гандболу Амброс Мартин отметил, что счастлив завоеванию его командой бронзы чемпионата мира.

— Давай, девчули! — произнес ликующий тренер по-русски. Затем он отвечал на английском.

— Я счастлив! Испытываю особые чувства, ведь завоевал награду уже не с клубами, а с национальной сборной. Результат сегодня полностью соответствует игре. Наш план работал на протяжении всего чемпионата, кроме одной-единственной игры, в полуфинале. За весь чемпионат мы проиграли всего в одном тайме, причем с разницей в один мяч... Но это спорт. Сегодня мы выкинули тот матч из головы. В игре за бронзу мы знали, что делать, на протяжении всех 60 минут. Наша система функционировала четко.

Важно думать не о том, что ты проиграл, а о том, как ты проиграл и как реагируешь на поражения. Мы в целом было удовлетворены, как действовали против Голландии. (Дмитрий Симонов)