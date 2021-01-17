Грузовик с пивным пузом. Толстяк из Конго стал героем чемпионата мира и соцсетей

130-килограмовый линейный Готье Мвумби из ДР Конго выглядит совсем не как звезда спорта, но все равно крут.

В дебютном матче чемпионата мира по гандболу сборная ДР Конго уступила Аргентине 22:28. Рядовой болельщик не обратил бы внимания на этот матч, если бы не один факт: за африканскую сборную выступал 130-килограмовый линейный Готье Мвумби — игрок с пивным пузом, реализовавший все броски. Он называет себя гандбольным Шакилом О'Нилом, а болельщики уже окрестили его «грузовиком».

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До чемпионата мира о колоритном Мвумби было мало что известно. Ему 26 лет, он родился во Франции и выступает за клуб любительский «Dreux AC» из четвертого французского дивизиона. Последний матч за свою команду он сыграл еще в октябре 2020 года, после чего чемпионат Франции приостановили из-за коронавируса.

— Возможно, во время карантина он и набрал форму, — предположил в беседе с «СЭ» бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов. — Думаю, бегать ему тяжело. Со 130 килограммами все-таки тяжело бегать. Это большая нагрузка на колени. В моей практике были случаи и с таким пузом, но для меня это, конечно, странно выглядит.

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Некоторые болельщики уже называют Мвумби «грузовиком», но сам игрок не обижается. «Я люблю признание. Когда говорят обо мне, значит, говорят о Конго, о нашей стране — для меня это самое важное», — сказал Мвумби в недавнем интервью норвежскому VG.

Признания у Мвумби действительно хватает: после матча с аргентинцами, в котором африканец сыграл 11 минут и реализовал 4 броска, о нем написали больше 2000 заметок и статей. А в соцсетях ему записал видеообращение кумир Мвумби — известный американский баскетболист Шакил О'Нил.

— Я не верю. Это мечта, которая стала реальностью, — написал Мвумби в своем Instagram. — Мой идол, Шакил, спасибо за поддержку. Могу сказать только одно: живите мечтой и боритесь за себя.

Для Мвумби, как и для всей сборной ДР Конго, этот чемпионат мира стал дебютным. Следующим соперником африканского гиганта 17 января станут датчане. Интересно, как родоначальники гандбола справятся с могучим Мвумби.