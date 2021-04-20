Российские гандболистки победили Турцию и вышли на чемпионат мира
21:02
Женская сборная России выиграла у Турции (45:24) во втором матче квалификации на чемпионат мира по гандболу и вышла на мировое первенство. Встреча прошла в Москве.
В первой встрече россиянки одержали победу над Турцией со счетом 35:23.
ЧМ-2021 по гандболу пройдет с 2 по 19 декабря в Испании. В 2019 году женская сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира в Японии.
Гандбол
Чемпионат мира. Европейская квалификация. Женщины
Квалификация
Россия — Турция — 45:24 (24:13)
43
Зачет
vs
1
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