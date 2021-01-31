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Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира

В состав символической сборной чемпионата мира вошли представители четырех команд

21:07

Официальный сайт Международной федерации гандбола опубликовал состав символической сборной чемпионата мира в Египте.

Левый крайний: Хампус Ванне (Швеция).

Левый полусредний: Миккель Хансен (Дания).

Разыгрывающий: Джим Готтфридссон (Швеция).

Правый полусредний: Матиас Гидсель (Дания).

Правый крайний: Ферран Соле (Испания).

Линейный: Людовик Фабрегас (Франция).

Вратарь: Андреас Паличка (Швеция).

Победителем турнира стала сборная Дании.

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