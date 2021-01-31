В состав символической сборной чемпионата мира вошли представители четырех команд
21:07
Официальный сайт Международной федерации гандбола опубликовал состав символической сборной чемпионата мира в Египте.
Левый крайний: Хампус Ванне (Швеция).
Левый полусредний: Миккель Хансен (Дания).
Разыгрывающий: Джим Готтфридссон (Швеция).
Правый полусредний: Матиас Гидсель (Дания).
Правый крайний: Ферран Соле (Испания).
Линейный: Людовик Фабрегас (Франция).
Вратарь: Андреас Паличка (Швеция).
Победителем турнира стала сборная Дании.
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