Словения разгромила Южную Корею в матче соперников сборной России на ЧМ-2021

Словения в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата мира разгромила Южную Корею (51:29).

Во втором матче группы Н Россия сыграла вничью с белорусами (32:32).

Следующий матч сборная России проведет против Словении в субботу, 16 января. Начало — в 20.00 (мск). В следующий раунд получают путевки три команды из четырех.

Чемпионат мира в Египте проходит с 13 по 31 января.

На данном турнире россияне называются сборной Федерации гандбола России, играют в нейтральной красной форме и выходят на матч без национального гимна, согласно решению CAS.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа E

Австрия — Швейцария — 25:28 (13:13)

Первый групповой турнир. Группа F

Алжир — Марокко — 24:23 (8:15)

Словения — Корея — 51:29 (25:16)