Словения разгромила Южную Корею в матче соперников сборной России на ЧМ-2021
Словения в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата мира разгромила Южную Корею (51:29).
Во втором матче группы Н Россия сыграла вничью с белорусами (32:32).
Следующий матч сборная России проведет против Словении в субботу, 16 января. Начало — в 20.00 (мск). В следующий раунд получают путевки три команды из четырех.
Чемпионат мира в Египте проходит с 13 по 31 января.
На данном турнире россияне называются сборной Федерации гандбола России, играют в нейтральной красной форме и выходят на матч без национального гимна, согласно решению CAS.
Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.
Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа E
Австрия — Швейцария — 25:28 (13:13)
Первый групповой турнир. Группа F
Алжир — Марокко — 24:23 (8:15)
Словения — Корея — 51:29 (25:16)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю