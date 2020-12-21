Сборная России столкнулась с проблемой перед мужским ЧМ из-за формы. Флаг и герб теперь запрещены

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал о проблеме с формой перед мужским чемпионата мира, который пройдет в Египте с 14 января 2021 года.

«Вариантов у нас нет, перешить форму мы точно не успеем, — приводит слова Воронина «МК». — Мы заказывали ее еще в апреле, она шилась семь месяцев, и вот в ноябре мы ее получили. Девочки поехали в ней на чемпионат Европы в Данию. Герб вшитый, его наносил экипировщик. Разумеется, есть флаги на рукавах, и надпись Russia Handball. Варианта отпороть нет. Можно только заклеить, и вероятно, это мы и будем делать. По старинке, лейкопластырем. Но тут есть опасность — а вдруг отвалится? Ну или пойти в магазин и купить обычные майки с шортами, в них и ехать».

«Насколько я понимаю, каждая международная спортивная федерация сама принимает решение, разрешить или не разрешить, — добавил Воронин. — Поэтому мы ждем ответа от организаторов турнира. Очень надеюсь на положительный ответ, потому что это сэкономит нам средства, силы и нервы».

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА и установил срок наказания в 2 года. Оно вступило в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.