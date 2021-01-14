Сборная России не смогла обыграть белорусов в стартовом матче ЧМ-2021

Сборная России в матче предварительного раунда чемпионата мира сыграла вничью с белорусами (32:32). Самым результативным игроком матча стал белорус Никита Вайлупов, забросивший 10 мячей. У российской команды по шесть мячей на счету Сергея Косоротова, Игоря Сороки и Дмитрия Киселева.

Помимо россиян и белорусов, в группе Н выступают словенцы и представители Южной Кореи, которые свою встречу еще не сыграли. Следующий матч сборная России проведет против Словении в субботу, 16 января. Начало — в 20.00 (мск). В следующий раунд проходят три команды из четырех.

Чемпионат мира в Египте проходит с 13 по 31 января.

На данном турнире россияне называются сборной Федерации гандбола России, играют в нейтральной красной форме и выходят на матч без национального гимна, согласно решению CAS.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа H

Белоруссия — Россия — 32:32 (15:15)