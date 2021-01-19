Петкович сравнил матчи против Южной Кореи и Словении на ЧМ-2021

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал победу над Южной Кореей (30:26) в матче 3-го тура предварительного этапа чемпионата мира.

«Для нас это был тяжелый матч. Мои игроки устали после тяжелого матча со Словенией, иногда это сказывалось во время быстрых переходов из обороны в атаку, мы не всегда успевали за быстрыми корейцами. Из-за этого получились такие две разные встречи в плане готовности», — цитирует Петковича официальный сайт Международной федерации гандбола.

Сборная России с первого места с тремя очками вышла в основной этап турнира, где сыграет против Северной Македонии, Швеции и Египта.

Свою первую игру россияне проведут в среду, 20 января против хозяев турнира — египтян. Начало — в 20.00 (мск).