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Мужской чемпионат мира по гандболу в 2021 году пройдет без зрителей

22:15
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В воскресенье, 10 января, прошло совещание оргкомитета чемпионата мира-2021, на котором присутствовал и президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа. По итогам заседания было принято решение о проведении турнира при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт чемпионата мира.

Напомним, что сначала представители оргкомитета заявляли о допуске болельщиков в количестве тридцати процентов от вместительности трибун, затем показатель был понижен до двадцати процентов. Это вызывало неоднозначную реакцию среди игроков и тренеров, которые говорили об угрозе заражения членов делегаций.

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