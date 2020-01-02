Объявлен состав сборной России на турнир перед чемпионатом Европы

Мужская сборная России определилась с составом на товарищеский турнир в Испании. Пройдет он с 3 по 5 января в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Россияне сыграют с Испанией, Португалией и Польшей.

Вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Северная Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина).

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Северная Македония).

Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш («Вардар», Северная Македония).

Левые полусредние: Сергей Горбок («Вардар», Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия).

Правый полусредний: Александр Котов («Чеховские медведи»).

Разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Северная Македония), Дмитрий Житников («Пик», Венгрия).

Так образцом, домой со сборов в Скопье поедут Дмитрий Киселев, Кирилл Котов, Роман Остащенко (все — «Чеховские медведи») и Сергей Горпишин («Вардар»). При этом тренеры имеют право в случае необходимости вызвать на чемпионат Европы любого из них, как и других гандболистов из расширенной заявки, включающей 28 игроков.

Чемпионат Европы пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января.